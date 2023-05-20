عزة مصطفى تطالب بإطلاق اسم عادل إمام على ميدان شهير

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، بإطلاق اسم الزعيم عادل إمام، على ميدان شهير بمصر، قائلة: "وجود عادل إمام في حياتنا مهم، وهو جزء من تكوين أجيال".

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا شايفة واعتقد الجميع شايف عادل إمام يستحق أن يكون له ميدان باسمه، مكان في مصر مشهور باسمه".

ووجهت عزة مصطفى رسالة للفنان عادل إمام، قائلة: "دمت لينا إضافة وسعادة يا أستاذ، وكل سنة وحضرتك طيب".

من ناحيته، قال وليد سيف الدين، الناقد الفني، إن النشأة الصارمة للفنان عادل إمام كانت سببا في تبلور شخصيته الفنية، مشيرًا إلى أن عادل إمام عاش معاناة كبيرة في صغره بعد وفاة والدته، كما أن انتقال عائلة عادل إمام من السيدة عائشة إلى الحلمية الجديدة كانت أحد أهم أسباب تقاربه الشديد سريعا من المواطنين.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أن عادل إمام كان دائم الاحتكاك والاختلاط في المنطقة التي نشأ بها، خاصة أن منطقة الحلمية الجديدة هي المنطقة الأقرب للطبقة المتوسطة من الشعب.

وأردف: "عادل إمام، حالة نادرة ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم، يتمتع بشعبية طاغية في العالم، وحققت أفلامه العديد من النجاحات أدت لتغيير بورصة السينما".