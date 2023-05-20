مصطفى محمد يشارك في سقوط نانت أمام مونبيليه بثلاثية فى الدورى الفرنسى

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت أمام مونبيليه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

تقدم مونبيليه بهدف عن طريق اللاعب جوردان فيري في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وأضاف أرنود نور الدين الهدف الثاني لصالح مونبيليه في الدقيقة 47 قبل أن يختتم فالاي ساكو ثلاثية الضيوف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وخاض مصطفى محمد المباراة كبديل بعد تبديل اضطراري في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وتوقف رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بينما ارتفع رصيد مونبيليه عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.