السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

مصلحة الجوازات
مصلحة الجوازات

ننشر لكم مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج واستخراج جواز السفر الذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي تتيح السفر والتنقل بين دولة وأخرى أو تجديده.

خلال السطور القادمة نستعرض مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

مصلحة الجوازات في العباسية تعمل 6 أيام على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة عطلة أسبوعية، إلى جانب العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 من الساعة 9 صباحاً، وتستمر في فتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

استخراج جواز سفر لأول مرة يجب على الراغب تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

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3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

رسوم استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة

الجريدة الرسمية أعلنت في شهر مارس الماضي عن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وهي مبلغ 505 جنيهات، وهو يشمل كل من الرسوم المقررة، إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.

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