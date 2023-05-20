رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. صادرات مصر تغزو دول السبع الكبار (إنفوجراف)

استطاعت مصر بفضل سياساتها الحكيمة رفع كفاءة المنتج المصري وتحسين العلاقات الخارجية أن ترفع من قيمة الصادرات إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إذ سجلت قيمتها 11.4 مليار دولار خلال 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 14.6%، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب البيانات، تصدرت إيطاليا رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، تليها أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم كندا بقيمة 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا بقيمة 942.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان بقيمة 260.8 مليون دولار.

أما فيما يخص الواردات، فقد أشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 18.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.8 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، ثم فرنسا 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 888.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 322.2 مليون دولار.

كذلك تصدرت أمريكا أيضًا قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، إذ بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.7 مليار دولار، وتلتها المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، وجاءت بعد ذلك ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، وفرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان 6.1 مليون دولار.

كما سجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%.

أما إيطاليا فقد المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 633.3 مليون دولار، ثم فرنسا 550.6 مليون دولار، ثم كندا 186.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 73.7 مليون دولار.

وعن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى فبلغ 30.7 مليار دولار خلال 2022 مقابل 28.7 مليار دولار خلال 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

كذلك ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مصر 137.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 141 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.