أيمن الجميل : قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتوفير مستلزمات الإنتاج دفعة كبيرة للقطاعات الإنتاجية

أبدى رجل الأعمال أيمن الجميل ترحيبه الشديد بمجموعة القرارات الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها العمل على توفير خامات الإنتاج للمصانع وجميع مستلزمات الإنتاج التى تخص القطاعات الإنتاجية المصرية من صناعات حيوية وزراعة وصناعات وسيطة، وتذليل كل الصعوبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب الشركات والمشروعات الإنتاجية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الفترة الماضية التى استمرت أكثر من ثلاثة أعوام كانت صعبة على العالم بكامله، وتأثرت بها الاقتصادات الكبرى والصغرى، ومنذ الإغلاق الكبير الذى حدث بفعل جائحة كورونا لم تعد الأوضاع على مستوى النقل وسلاسل الإمداد والتمويل وتوافر السلع ومواد الطاقة فى الأسواق إلى سابق عهدها، خاصة أن العالم لم يكد يتعافى من وباء كورونا ويشهد انفتاحًا جزئيًا على مستوى النقل والتبادل التجارى والسياحى، إلا ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بتداعيات أكبر على حركة التجارة والنقل فى العالم، وأسفرت موجاتها المتلاحقة عن أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ أربعة عقود.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سينعكس إيجابًا على أداء المجلس، وسرعة اتخاذ القرار، وتجاوز العقبات البيروقراطية السابقة التى تعوق انطلاق القطاعات الإنتاجية المصرية، وجذب الاستثمارات بالصورة المرجوة، وبناء الشراكات مع المستثمرين فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن من أهم القرارات التى اتخذها المجلس مؤخرًا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، الأمر الذى يمثل دفعة كبيرة للقطاعات الإنتاجية، سوف تنعكس على بقية الملفات ذات الصلة، وفى مقدمتها أسعار المنتجات الأساسية فى السوق المصرية والصادرات المصرية.

وأبدى أيمن الجميل تفاؤله الشديد بالمرحلة المقبلة، فى ظل متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لمجموعة من الملفات الحيوية التى تهم القطاعات الإنتاجية المصرية والتوسع فى الرقعة الزراعية، لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وكذلك دعم القطاعات الصناعية وربطها بمكونات الإنتاج المحلية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمستثمرين لتحسين المنتج المصرى وزيادة الصادرات المصرية.