السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 للمواد الأساسية

طلاب
طلاب

يستعرض الدستور من خلال التقرير توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 المقسمة على 5 مواد أساسية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وفقا للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم،  وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الترم الثاني في كافة المحافظات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

يقسم المجموع الكلي لطلاب 3 إعدادي على 5 مواد يتم احتسابها داخل المجموع الكلي للعام الدراسي 2022-2023 وهو 280 درجة وذلك بخلاف 4 مواد دراسية لا تضاف إلى مجموع الكلي للفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتم توزيعها كما يلي :-

  • المجموع الكلي للترم الأول والثاني في مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • المجموع الكلي للترم الأول والثاني في مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.
  • المجموع الكلي للترم الأول والثاني في مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
  • المجموع الكلي للترم الأول والثاني في مادة الرياضيات 60 درجة.
  • المجموع الكلي للترم الأول والثاني في مادة العلوم 40 درجة.
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لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مهمة للتغلب على توتر الامتحانات

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نصائح للتغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 كموعد لانتهاء امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا في كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حيث يتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول واعتماد المحافظين للنتائج بكشل رسمي.

تجرى حاليا امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا للخطة الوقائية التي أعدتها وزارة الصحة للحفاظ على الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات حيث تم بالفعل اختيار اللجان بمساحات واسعة تسمح لوجود مسافات أمنة بين الطلاب ومنافذ تهوية لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم بالاضافة لوجود سيارات إسعاف وفرق طبية بجوار اللجان للطوارئ.

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وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددًا من لجان الامتحانات

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انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023

درجات مواد الشهادة الإعدادية الغير مضافة للمجموع الترم الثاني

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الغير مضافة للمجموع وعددهم 4 مواد وهى مواد للنجاح والرسوب ولكن لا تضاف للمجموع الكلي للدرجات وهى كما يلي :-

  • مجموع مادة التربية الدينية 20 درجة.
  • مجموع مادة الحاسب الآلي 10 درجات.
  • مجموع مادة التربية الفنية 10 درجات.
  • مجموع مادة التربية الرياضية 20 درجة.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

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