لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مهمة للتغلب على توتر الامتحانات

قدم الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، عدة نصائح مهمة للتغلب على توتر طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات.

وقال رامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن التوتر الذي يدفع إلى العمل والاجتهاد مفيد جدًا، لكن إذا زاد هذا التوتر يؤدي إلى تأثير عكسي.

وأضاف: "نعرف أن التوتر أصبح غير صحي إذا أدى إلى تجنب مواجهة ما يفعله الطالب أي أن التوتر يعيقه عن المذاكرة" مؤكدًا أن التوتر مطلوب لكن ليس بشكل مبالغ فيه، والتوتر الصحي البسيط يعطي طاقة للطالب لكي يذاكر بشكل أكبر وأفضل.

نصائح للتغلب على توتر امتحانات الثانوية العامة

وأكد أن دور الأهل والإعلام في هذا الأمر مهم جدًا في عدم الضغط على الطلاب، مشيرًا إلى أهمية تنظيم الوقت وإراحة المخ والجهاز العصبي من أجل تثبيت المعلومة.

وتابع: "المذاكرة لفترات طويلة خطًا، ممكن الطالب يقعد على الكرسي ويغمض وميعملش أي حاجة لإعطاء فرصة للجهاز العصبي لتخزين المعلومات لاسترجاعها وقت الامتحان".

كما شدد على أهمية حصول طلاب الثانوية العامة على قسط كافِ من النوم؛ لأن النوم هو صديق الجهاز العصبي، مضيفًا: "النوم يكون ليلًا وفترة لا تقل عن من 6 إلى 8 ساعات لمساعدة المخ على تثبيت المعلومات".

كما أشار إلى أهمية ممارسة الرياضة الخفيفة التي توسع الرئة وتدخل كمية أكبر من الأكسجين، حيث يسهم ذلك في زيادة فاعلية الجهاز العصبي، بالإضافة إلى أن كل الصحي يساعد على استذكار المعلومات الدراسية".