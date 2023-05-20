السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددًا من لجان الامتحانات

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية الخميس الماضي.

وأكد الوزير، أنه سوف يتم محاسبة كل مقصر في واقعة التسريب، ولن تمر مرور الكرام، واطمأن الوزير على سير الامتحانات وطالب الجميع بتوفير الهدوء للطلاب وكل وسائل الراحة أثناء انعقاد اللجان، وقد رافق الوزير ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتستكمل اليوم، امتحان مادة الدراسات للصف الثالث الاعدادي بعد أن تم الغاءه من قبل محافظ الدقهلية، بعد عملية التسريب و تداول الامتحان بين الطلاب قبل بدء اللجنة.

كما تفقد ناصرشعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، التي تنطلق اليوم في ١٢١ لجنة موزعة على ١٥ خط سير على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٤٧ ألفًا ٢٦١ طالبًا وطالبة وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة، وذلك بمرافقة "ايمن البرامونى" مدير عام التعليم الفنى و"وليد محى" مدير أمن المديرية.

واطمأن شعبان على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة على المقار الامتحانية، وتأكد من تواجد كل أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الامتحانية.

ولفت إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركز التوزيع، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد
رضا حجازي وزير التربية والتعليم أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية

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