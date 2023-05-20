السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزيرة التضامن: زيادة المستفيدين من الدعم النقدى لـ5.2 مليون أسرة

نيفين القباج وزير
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024-2023.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.  

وأكدت القباج أن موازنة الدعم النقدى وصلت إلى 31 مليارًا و80 مليون جنيه في موازنة 2023-2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدم من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلى ما يقرب 34 مليارًا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر. 

وأشارت إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ووصل إلى 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

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