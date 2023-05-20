السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب": ارتفاع مخصصات وزارة التضامن 34% عن العام الماضى

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى

قال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك زيادة في موازنة العام الجديد لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى في العام المالي 2023-2024، تصل إلي ما يزيد على 7 مليارات جنيه، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ارتفعت مخصصات الوزارة إلى 27 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة بلغت 34%عن موازنة العام السابق.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى. 

وأضاف القصبي أن نسبة التغيير في الفوائد تصل إلى 270%، حيث تصل إلى 985 مليون جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فوصل إلى 25 مليارًا و426 مليون جنيه، أما الأصول غير المالية والاستثمارات فوصل إلى 261 مليون جنيه بزيادة بلغت 101%.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أن مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية وصلت إلى 411 مليون جنيه في موازنة عام 2023-2024.

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