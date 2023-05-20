تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 20-5-2023 خلال منتصف التعاملات
يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين على سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنوك لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع في الأسواق، مما أدى إلى تصدره محركات البحث على «جوجل» خلال الأيام الماضية، حيث شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 استقرارًا في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت
يستعرض «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في البنوك، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"
-30.86 جنيه للشراء.
-30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر
-30.76 جنيه للشراء.
-30.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
-30.86 جنيه للشراء.
-30.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
-30.76 جنيه للشراء.
-30.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 تباينًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث استقر سعر الدولار في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.
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