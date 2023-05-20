السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الإعدادية بالجيزة عن امتحان اللغة العربية: "متوقعناش سهولة النحو"

طلاب
طلاب

عبّر طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة عن سهولة امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

ومن أمام مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات بالمهندسين، رصدنا آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في امتحان اللغة العربية.

وقالت إسراء أحمد، إن امتحان اللغة العربية جاء سهلًا ومباشرًا وبلا أي ألغاز، مضيفة أن جميع الأسئلة سهلة ومباشرة.

وأكدت هبة إبراهيم، أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت سهلة، موضحة أن أسئلة النحو كانت غير المتوقع من سهولتها، قائلة: "النحو كنا قلقانين منه جدًا بس الحمدلله الإعراب والاستخراج سهلين جدًا".

وبدأت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة:

- الأحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22/5: الهندسة.

- الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24/5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية "خاص بالسعيدية".​

 

التربية الدينية التربية الفنية الإعدادية 2023 اسئلة امتحان اللغة العربية التعليم الفنى الشئون القانونية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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