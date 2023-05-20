مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- صن داونز الجنوب أفريقي X الوداد المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- توتنهام هوتسبير X برينتفورد: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- بورنموث X مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- فولهام X كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- ليفربول X أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

- وولفرهامبتون X إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- نوتينجهام فورست X أرسنال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- جيرونا X فياريال: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيك بيلباو Xسيلتا فيجو: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع المبارا على قناة beIN Sports HD 1

- ألميريا X ريال مايوركا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- خيتافي X إلتشي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- برشلونة X ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- كريمونيزي X بولونيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- أتلانتا X هيلاس فيرونا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ميلان X سامبدوريا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- هوفنهايم X يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- هيرتا برلين X بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شالكه 04 X آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فيردر بريمن X كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بايرن ميونخ X لايبزيج: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- نانت X مونبلييه: في تمام الساعة السادسة مساءً

- ليل X مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قاسم باشا X اسطنبول سبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- جالاتا سراي X سيفاس سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً

- قيصري سبور X ألانيا سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً