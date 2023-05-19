الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة 37

هالاند
هالاند

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة 37، والمقرر لها غدًا السبت، والتي ستشهد مباريات في غاية الاهمية، أبرزها ليفربول واستون فيلا ونوتينجهام ضد آرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ارسنال وصيف الدوري برصيد 81 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة 37

مركز فريقلفتخلهضده+/-نقط
1 مانشستر سيتي3527449231+6185
2 آرسنال3625658342+4181
3 نيوكاسل36191256732+3569
4 مانشستر يونايتد3520695141+1066
5 ليفربول3619897042+2865
6 برايتون35177116749+1858
7 توتنهام36176136559+657
8 أستون فيلا36176134844+457
9 برينتفورد36131495445+953
10 فولهام36156155249+351
11 تشيلسي351110143641-543
12 كريستال بالاس361110153746-943
13 ولفرهامبتون36117183052-2240
14 بورنموث36116193769-3239
15 وست هام36107193852-1437
16 نوتنغهام فورست36810183667-3134
17 إيفرتون36711183256-2432
18 ليدز يونايتد36710194671-2531
19 ليستر سيتي3686224967-1830
20 ساوثهامبتون3666243166-3524

ولا زال النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 هدفا، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 هدفا.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 37

  1. إرلينج هالاند 36 هدفا.
  2. هاري كين 27 هدفا.
  3. إيفان توني 20 هدفا.
  4. محمد صلاح 19 هدفا.
  5. كاليوم ويلسون 17 هدفا.
  6. ماركوس راشفورد 16 هدفا.
  7. مارتين أوديجارد 15 هدفا.
  8. جابريل مارتيليني 15 هدفا.
  9. أولي واتكينز 14 هدفا.
  10. بوكايو ساكا 13 هدفا.
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