يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة 37، والمقرر لها غدًا السبت، والتي ستشهد مباريات في غاية الاهمية، أبرزها ليفربول واستون فيلا ونوتينجهام ضد آرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ارسنال وصيف الدوري برصيد 81 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة 37

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 مانشستر سيتي 35 27 4 4 92 31 +61 85 2 آرسنال 36 25 6 5 83 42 +41 81 3 نيوكاسل 36 19 12 5 67 32 +35 69 4 مانشستر يونايتد 35 20 6 9 51 41 +10 66 5 ليفربول 36 19 8 9 70 42 +28 65 6 برايتون 35 17 7 11 67 49 +18 58 7 توتنهام 36 17 6 13 65 59 +6 57 8 أستون فيلا 36 17 6 13 48 44 +4 57 9 برينتفورد 36 13 14 9 54 45 +9 53 10 فولهام 36 15 6 15 52 49 +3 51 11 تشيلسي 35 11 10 14 36 41 -5 43 12 كريستال بالاس 36 11 10 15 37 46 -9 43 13 ولفرهامبتون 36 11 7 18 30 52 -22 40 14 بورنموث 36 11 6 19 37 69 -32 39 15 وست هام 36 10 7 19 38 52 -14 37 16 نوتنغهام فورست 36 8 10 18 36 67 -31 34 17 إيفرتون 36 7 11 18 32 56 -24 32 18 ليدز يونايتد 36 7 10 19 46 71 -25 31 19 ليستر سيتي 36 8 6 22 49 67 -18 30 20 ساوثهامبتون 36 6 6 24 31 66 -35 24

ولا زال النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 هدفا، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 هدفا.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 37