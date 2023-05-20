السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داليا البحيرى تكشف مفاجأة عن الجزء الثانى من فيلم حريم كريم

داليا البحيرى
داليا البحيرى

كشفت الفنانة داليا البحيري، مفاجأة عن تصوير فيلم "حريم كريم الجزء الثاني"، قائلة: "بدأنا تصوير الجزء الثاني بالفعل". 

وأضافت داليا البحيري، خلال لقاءها ببرنامج ليالي ten، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten: "لم أخذ كورس؛ لأننا بالفعل مؤسسين الشخصية، لكن هناك بعض  المشاهد التي أتناقش فيها مع المخرج لمساعدتي".

وأوضحت أنها كانت تريد الجلوس مع فريدة النقراشي من أجل هذا الفيلم، معقبة: "كل شيء جاء بسرعة وهو مرتبط بمواعيد، لكني اشتغلت على الدور مع محسن رزق المخرج، ومع علي الإدريسي وهو كوميديان من الدرجة الأولى وتوجيهاته مهمة جدًا في اللوكيشن".

وتابعت: "اللذيذ في الفيلم، هو وجود جيل جديد وهو  أولاد حريم كريم، حيث نرى الجيل الجديد وهم عاملين روح حلوة أوي، فأنا طالعة مامة "تيام" وهو ابن مصطفى قمر في الحقيقة، وعندي ابن تاني، مع وجود خالد سرحان الزوج، فعاملين "عيلة مسخرة".

وأشارت إلى أن يوميات زوجة مفروسة ناتجة من الأساس عن حريم كريم، معقبة: "أستاذ علي إدريس دايمًا يقول إن له السبق في عمل كابل داليا البحيري وخالد سرحان".

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