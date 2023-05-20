اليوتيوبر الساخر أحمد برشومى يوضح الفرق بين المراهق فى مصر وإسبانيا

أوضح اليوتيوبر الساخر أحمد برشومي، الفرق بين المراهق في مصر وإسبانيا، قائلًا: "المراهقين في أسبانيا مدلعين على الآخر، معندهمش مشاكل، والشعب الأسباني بيحب يريح، مبيحبش يشتغل كتير".

وأضاف "البرشومي" خلال لقاءه ببرنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الفنان أحمد آدم: "المراهق في مصر تعبان، على طول في ضغط، على طول في انتقاد، لكن الشاب الإسباني بيسيب البيت وهو عنده 18 سنة، مشاكلهم مختلفة، والدنيا منفتحة وكل حاجة سهلة".

وأوضح أن الطفل في إسبانيا يعتمد على أهله حتى عمر الـ 18 سنة، لكن بعد ذلك يترك المنزل ويعمل، لافتًا إلى أنهم ليسوا جميعًا يلتحقون بالجامعة، معقبًا: "نادر لما تلاقي حد هناك داخل جامعة؛ لأن الجامعة غالية".