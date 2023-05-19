الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في رأس البر.. "الشرقية للدخان" يفوز ببطولة دوري الطائرة جلوس سيدات

طائرة
طائرة

شهدت الصالة المغطاة في مدينة رأس البر بدمياط اليوم الجمعة، ختام بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس سيدات والتي أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 19 مايو الجاري، ضمن الموسم الرياضي 2023-2022.

وشاركت أندية (ايسترن كومباني أهلي فاقوس، فرسان أوسيم ،مبارك بنى سويف - الجمالية للالعاب الرياضية)، في منافسات الدورى، حيث فاز بمجموع النقاط  نادي الشرقيه للدخان بالمركز الأول.

وقام بتسليم درع الدوري العام والميداليات رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة جلوس سيدات وبعض القيادات البرلمانية والشعبية.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية على جاهزية الصالة الرياضية برأس البر لاستضافة أي تدريبات أو بطولات بمختلف الاتحادات الرياضية،  وأشار مدير المديرية إلي اهتمام الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بقطاع ذوى الهمم خاصة المشاركين في منافسات رياضية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية .

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