الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتى: علوم الذكاء الاصطناعى لا تتصادم مع الدين

الدكتور شوقي علَّام
الدكتور شوقي علَّام

أثنى الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على اهتمام الهند بالتعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم الآن من ثورة علمية كبرى في شتى المجالات، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، َيُملي علينا أن نكون مشاركين فاعلين لا مجرد متابعين مُستقبِلين، مؤكدًا أن علوم الذكاء الاصطناعي لا تتصادم مع الدين ما تم الالتزام بالضوابط الشرعية، فالعلم خادم لجلب المصلحة ودرء المفسدة.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارته للهند استطاعت أن تمد المزيد من جسور التواصل الديني والإفتائي مع الهند والعمل على تبادل الخبرات.

ولفت إلى أن الحفاوة الهندية الكبيرة التي شهدها للزيارة تؤكد مدى الثقل الديني والإفتائي لمصر وقادتها الدينيين، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية في التواصل مع الخارج من أجل نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف لتحقيق السلم العالمي.

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