استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات المراحل الدراسية التالية: "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، وذلك عقب الإنتهاء معظم المراحل الدراسية من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023

وكان طلاب سنوات النقل بمرحلة التعليم الأساسي قد أدوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي في الفترة من 6 إلى 10 مايو، فيما بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي من الخميس 11 وحتى الثلاثاء 11 مايو، والثالث الإعدادي من السبت 13 إلى الثلاثاء 23 من الشهر ذاته.



وتعلن الوزارة نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عنها واعتمادها لجميع المحافظات للسنوات التالية:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.



موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 للصف الرابع، الخامس، السادس الابتدائي، والأول، الثاني والثالث الإعدادي، أنها ستكون موحدة على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة في كل محافظة على حدة.

وأشارت إلى أن موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

ونعرض لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي نتيجة الترم الثاني القاهرة عبر الرابط التالي مع إدخال البيانات التالية:

1- ادخل على هذا الرابط.

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

2- ادخل الرقم القومي.

3- اختيار المرحلة الدراسية.

4- اختيار الصف الدراسي.

5- اختيار العام الدراسي.

6- اختيار الفصل الدراسي.

7- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

جاء توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023، علي النحو التالي:

- اللغة العربية ودرجاتها 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20 درجة.

- الجبر ودرجته 15 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 15 درجة.

- العلوم ودرجة 20 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع

يوجد 4 مواد لا تضاف للمجموع بالترم الأول، وهي مواد أساسية للنجاح والرسوب، ويجب على الطالب النجاح فيها، ولكن لا تضاف إلى المجموع، وجائت مقسمة كالآتي:

مادة التربية الدينية، ودرجاتها 20 درجة، والحاسب الآلي “الكمبيوتر”، ودرجته 10 درجات، والتربية الفنية، ودرجاتها 10 درجات، والتربية الرياضية، ودرجاتها 20 درجة، مشيرًا إلى أن مجموع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية تضاف إلى مجموع الفصل الدراسي الثاني.