سد النهضة.. سيناريوهات حل الأزمة وطرق القضاء على الأطماع الإثيوبية

علق الدكتور خالد باطرفي، الأستاذ بجامعة فيصل في السعودية، علي القمة العربية الـ23 في جدة بالسعودية والقضايا التي تناولتها.

وقال خلال لقائه لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفي بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة،:"أسعد بزيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية، وأحد المغاربة قال لي “نحن نقلق حينما لم تتفق السعودية ومصر”.

وأضاف أن القمة ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الخاصة بالعرب، متسائلًا: "أين الديمقراطية التي يطالب بها الغرب وحقوق الإنسان، وهم يحاولون فرض أمورًا علينا".

وأشار إلى أن إيران أوعزت حزب الله والحوثيين عدم معاداة السعودية؛ وذلك بسبب بدء العلاقات بين إيران والمملكة مرة أخرى، ولكن سيكون هناك صراعات بين القوى والحكومات مما يؤخر الحلول لضمان استمرار مصالح غربية أخرى.

واستطرد بشأن قضية سد النهضة قائلًا: “أتمنى في نجاح تأمين موارد العرب المائية مصر والسودان والعراق من الدول الغربية إيران تركيا، إسرائيل، إثيوبيا، تركيا من خلال التحرك الدولي، وإيقاع عقوبات اقتصادية؛ توقف هذه السرقة العينية”.

واختتم المسؤول السعودي: الشعب الفلسطيني يعاني من قادته وسوء الإدارة والحكم، من أسباب فشل حل القضية، فهل يعقل أن هناك ميليشيات داخل فلسطين تتلقى أوامرها من طهران ويأتي الرد على شعب فلسطين؟.