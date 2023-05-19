الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 2023

الصف الأول الإعدادى
الصف الأول الإعدادى

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2023 لطلاب محافظتى القاهرة والجيزة من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2023 محافظة القاهرة 

يمكن لطلاب وأولياء الأمور أن يتحروا عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظة القاهرة من خلال الضغط على هذا الرابط وأتباع الخطوات لمعرفة النتيجة وهو الرابط الخاص بموقع بوابة القاهرة الإلكترونية وهو

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ثم اتباع الخطوات التالية

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختيار المرحلة الدراسية وهي المرحلة الإعدادية.

تحديد الصف الدراسي وهو الصف الأول الإعدادي.

اختيار السنة الدراسية 2022/2023.

اختيار الفصل الدراسي آخر العام.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بالخطوات

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 في عدد من المحافظات الأخرى 

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الأسكندرية 2023

 

لمعرفة نتيجة الصف الأول الاعدادي 2023 لطلاب محافظة الإسكندرية  2023 من خلال الضغط على هذا الرابط "رابط مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية"

https://alex-edu.com/

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة البحيرة 2023 ترم ثانى 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي لنهاية العام 2023  لطلاب محافظة البحيرة من خلال الضغط على هذا الرابط "الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة" 

https://bed2.yoo7.com/

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القليوبية ترم ثانى 2023 :

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم ثانى 2023 لمحافظة القاهرة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية من خلال الضغط على هذا الرابط الخاص:

https://www.qalubiaedu.org/

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة كفر الشيخ  ترم ثانى 2023 :

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة كفر الشيخ من هنا.https://kfsedu.gov.eg/

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