أبوالغيط: رغبة عربية للتفاعل مع المشكلات.. وسوريا تحتاج إلى مساعدة أشقائها

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عميق الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال "أبوالغيط"، خلال مؤتمر صحفي للقمة العربية الـ32 في جدة، إن هذه القمة اتصفت بالتوافق قبل وبعد عمليات القمة، موضحاً أن السعودية بذلت جهدا طيبا لخدمة القمة العربية.

وأضاف أن القمة لم تأخذ وقتا كبيرا في استخلاص القرارات النهائية، موضحاً أن أهم القرارات بعودة سوريا لجامعة الدولة العربية وله رمزية بالغة.

وأشار إلى أن القمة العربية اتسمت بالتوافق، موضحاً أن عودة سوريا بداية لإنخراط عربي أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية، واستعادة سوريا لدورها الطبيعي في المنظومة العربية وتجاوز الظروف الصعبة.

وأكد أن سوريا تحتاج لمساعدة الدول العربية، موضحاً أن الأزمات العربية احتلت اهتمام كبير في القمة الحالية، متابعاً: "رغبة عربية للتفاعل مع المشكلات وسوريا تحتاج إلى مساعدة أشقائها".