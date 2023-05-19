الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية 2023

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية 2023، هي محل بحث الكثير من أولياء الأمور، بالمحافظة، وذلك منذ انتهاء الامتحانات، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الامتحانات في 10مايو الجاري.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية

إزداد البحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عقب تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات عن قرب موعد إعلانها، رغم عدم صدور أي بيانات رسمية من مديرية التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج مراحل النقل والصف الخامس الابتدائي.

رصد الدرجات ومراجعة نتائج خامسة إبتدائي

شدَّد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وأوضح أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية

يمكن لجميع أولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة أبنائهم من طلاب الصف الخامس الابتدائي، بالإسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والتي يعلن عليها جميع نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك عقب إعلان الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وظهور النتيجة بشكل رسمي عبر البوابة الإلكترونية لتعليم الإسكندرية.

كاتب سعودى: قمة جدة جاءت نتيجة حراك مصرى سعودى الفترة الماضية

متحانات الصف الخامس الابتدائي

بدأت امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم السبت 6 مايو بامتحاني اللغة العربية والخط، والتربية الدينية

  • يوم الأحد 7 مايو: الدراسات الاجتماعية،
    وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • يوم الإثنين 8 مايو: العلوم، والمهارات المهنية.
  • يوم الثلاثاء 9 مايو: اللغة الأجنبية.
  • يوم الأربعاء 10 مايو: الرياضيات.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الإسكندرية انتهاء الامتحانات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس امتحانات النقل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى