نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية 2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية 2023، هي محل بحث الكثير من أولياء الأمور، بالمحافظة، وذلك منذ انتهاء الامتحانات، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الامتحانات في 10مايو الجاري.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية

إزداد البحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عقب تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات عن قرب موعد إعلانها، رغم عدم صدور أي بيانات رسمية من مديرية التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج مراحل النقل والصف الخامس الابتدائي.

رصد الدرجات ومراجعة نتائج خامسة إبتدائي

شدَّد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وأوضح أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالإسكندرية

يمكن لجميع أولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة أبنائهم من طلاب الصف الخامس الابتدائي، بالإسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والتي يعلن عليها جميع نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك عقب إعلان الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وظهور النتيجة بشكل رسمي عبر البوابة الإلكترونية لتعليم الإسكندرية.

متحانات الصف الخامس الابتدائي

بدأت امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم السبت 6 مايو بامتحاني اللغة العربية والخط، والتربية الدينية