الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب سعودي: قمة جدة جاءت نتيجة حراك مصري سعودي الفترة الماضية

قمة جدة
قمة جدة

أثنى الكاتب والخبير الاستراتيجي السعودي الدكتور فهيم الحامد، على دور قناة القاهرة الإخبارية، فائلا: "قناة القاهرة الإخبارية تتصدر المشهد العربي وهي تقول الحقيقة كاملة".

وأضاف خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز" على هامش قمة جدة في حوار من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه من الإجحاف الحديث عن القمة قبل أن نعطي لمحة عما حدث المرحلة الماضية، كاشفا أن هناك حراك سعودي مصري تم خلال الفترة الماضية، وهو حراك لم يعلن عنه وهو نتيجة الوصول لهذه القمة التي أسميها قمة الانفراجات العربية وتصفير الأزمات.

وأكد الحامد أن المملكة العربية السعودية تحركت في إطار تصفير الأزمات في إطار النظام الإقليمي.

وأشار إلى أن مصر الشقيقة الكبرى تحركت في إطار مواقف المحيط العربي وعلاقتها القوية للغاية مع سوريا وتمكنت بالتنسيق مع السعودية من إعادتها إلى مقعدها في الجامعة العربية، موضحا أن علاقة الشراكة المصرية السعودية ليست على مستوى القيادة وإنما على المستوى الشعبي، فهناك علاقة صهرية وارتباط بين الشعبين المصري والسعودي.

وتابع: "عندما يلتقي الشعب المصري والسعودي في العلاقة نرى كيف كان هناك تلاحم وتلاقي بين الجانبين، وتجمعنا علاقة شعبية واستراتيجية، وارتفعنا والتقينا ووصلنا إلى مرحلة النضوج الذي يعتبر نموذجا يحتذى به".

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