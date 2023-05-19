مصطفى بكرى: “قمة جدة” رسالة عربية للعالم للضغط على إسرائيل

كشف الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عن كواليس القمة العربية في جدة في دورتها الـ32 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال “بكري” خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن القمة العربية المنعقدة حاليًا في جدة، ركزّت الاهتمام على القضية الفلسطينية وضرورة إحياء مبادرة السلام العربية، من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م.

وأضاف أن انعقاد القمة العربية بمثابة رسالة للعالم على الاصطفاف العربي لإلزام إسرائيل بضرورة تنفيذ القرارات الأممية الصادرة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأشار “بكري” إلى الترحيب العربي الكبير بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار ما بين الاحتلال الإسرائيلي والأطراف الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ مصر تعمل طوال الوقت على إيجاد حل نهائي وملزم لطرفي القضية الفلسطينية.

وأوضح أن القمة العربية هي قمة لم الشمل العربي وإصلاح البيت من الداخل، خاصة بعد دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للحضور والمشاركة مع وضع حلولًا لمعالجة المشكلات السورية الداخلية، موضحًا أنّ القمة العربية تناولت ملف سد النهضة وحقّ مصر في الأمن والمائي وهي بمثابة رسالة لمن يعنيه الأمر.