"حياة كريمة" مشروعات عريقة بمدينة الصف ضمن إنجازات الرئيس السيسي

مشروعات عريقة حققتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودي، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، ضمن خطة الدولة لتطوير القرى المستهدفة والأكثر فقر وتوفير الحياة الآمنة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن جزءًا مهمًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وعمل مراكز شباب وملاعب رياضية وخدمات متكاملة.

قال محمد عزت، أحد أهالي الصف، حياة كريمة حققت جزءًا كبيرًا من طلبات الأهالي خاصة وحدة طب الأسرة بقرية الودي، حيث تم إنشاء الوحدة بنسبة تنفيذ 100٪، وشملت العيادات، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحي، ومعامل، واستراحة لكبار السن والاهتمام بالمنظومة الصحية لأهالينا في قرية الجيزة.

وأضاف عمر السيد أن مركز الشباب في القرية طورته مبادرة حياة كريمة، ويتضمن صالة ألعاب رياضية وملاعب كرة قدم وترابيزات تنس الطوالة وتدريبات رياضية، والذي كان يعتبر حلما من أحلام أهالي قرية الودي للاستمتاع بالرياضة وتنمية المواهب بدلا من اللعب في الشوارع.

وأكد الأهالي علي تطوير وعمل مجمع سجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد وتموين، بالإضافة للوحدة المحلية ومجلس محلي المدينة والتضامن الاجتماعي حيث يخدم ما يقرب من 65 ألف نسمة بالقرية ومركز التضامن الاجتماعي ومركز الإسعاف ومركز شباب القرية معبرين عن سعادتهم ما وصلت إليه قرية الودي بعد تسليم حياة كريمة تلك المشروعات التي كانوا يحلمون بها منذ سنوات.

ضمنت التطويرات التي حققتها حياة كريمة في قرية الودي بمركز الصف مكاتب البريد للوصول بخدماتها للمواطنين، ومدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة بالقرية، وخضعت لأعمال رفع الكفاءة والتطوير، التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، وتضم حاليا 22 فصلًا، ومعملًا للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلي، وتضم 1025 طالبًا وطالبة، ويعمل بها 43 معلمًا ومعلمة.