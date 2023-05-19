الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النائب الجمهورى مايك غالاغر: بكين تريد "إخضاع وإذلال" الغرب

مايك غالاغر
مايك غالاغر

 قال النائب الجمهوري مايك غالاغر، وهو الرئيس الجمهوري للجنة الصين المنشأة حديثًا في الكونجرس، والذي يقود وفدًا من السياسيين الأمريكيين في رحلة تستغرق يومين إلى المملكة المتحدة، إن الصين تهدف إلى إخضاع الغرب، إن العالم في "نافذة الخطر الأقصى"، وبكين تريد "إخضاع وإذلال" الغرب. 

وقال جادل مايك غالاغر إن الصين، في عهد الرئيس شي جين بينغ، كانت تؤمن بـ"الزوال الحتمي للرأسمالية"، وقال إنه يأمل في فهم أفضل إلى أى مدى يشارك السياسيون البريطانيون من جميع الأحزاب مخاوف لجنته.

جادل غالاغر بأن هدف بكين كان "جعلنا تابعين وغير ذوي صلة على المسرح العالمي وجعل الحزب الشيوعي الصيني (الحزب الشيوعي الصيني) القوة العالمية المهيمنة"، وشكر المملكة المتحدة لتبنيها "موقفًا أماميًا" في المحيطين الهندي والهادئ بعد أن نشرت بريطانيا حاملة طائرات هناك قبل عامين.

كان غالاغر يتحدث إلى جانب هالي ستيفنز، رئيسة اللجنة الديمقراطية في الصين، وقال إن الولايات المتحدة كانت تعتمد بشكل مفرط على السوق الصينية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسلع والتكنولوجيا الخضراء، وقال إن هذه "ليست استراتيجية استعداد" عند التفكير في نزاع على تايوان.

قال غالاغر إنه يعتقد أن العالم "في نافذة الخطر الأقصى" من أجل "مواجهة حركية محتملة" - حرب محتملة - على تايوان، وأعرب عن أمله في أن التزام المملكة المتحدة بتزويد أستراليا بغواصات نووية يساعد في منع الحرب العالمية "الثالثة قبل فوات الأوان".

وأضاف أن الهدف طويل المدى للولايات المتحدة هو "الفوز بالمنافسة" مع الصين، والتي عرّفها بأنها "استعادة استقلالنا الاقتصادي". 

الصين نائب مايك أمريكا الغرب

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