الرئيس السيسى: لا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، موضحا: “لا يستقيم أبدا أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم الأزمات وتصيب جهود التسوية بالجمود”.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالقمة العربية، اليوم الجمعة: “الاعتماد على جهودنا المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبا ومسئولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية”.

انطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.