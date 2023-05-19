وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس إفريقيا والبطولة العربية للتراثليون بشرم الشيخ

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، افتتاح بطولة كأس إفريقيا والبطولة العربية للترايثلون، إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.



رحب "صبحي" بالوفود والدول المشاركة في البطولة على تواجدهم ببلدهم الثاني مصر، مبينًا أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات الكبرى والعالمية والقارية لما تمتلكه مصر من إمكانيات في البنية التحتية والمقامة وفق المعايير الدولية، وأيضًا لامتلاك مصر العديد من فنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس على النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الرياضة أن البطولة الإفريقية والتي تستضيفها مدينة السلام والجمال شرم الشيخ تأتى أهميتها لكونها إحدى البطولات المؤهلة إلى الأوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤، منوهًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الأبطال في لعبة التراثليون ومنهم اللاعبة بسملة السلاموني، والتي شاركت في الأوليمبياد الماضي بطوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية تشارك في دورة أوليمبية في هذه الرياضة، كما نوه إلى وجود العديد من اللاعبين المتميزين وهم اللاعبة فاطمة هجرس بطلة إفريقيا، وأيضًا اللاعب محمد جابر لاعب منتخبنا الوطني.

على الجانب الآخر، توجه اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" بالشكر إلى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تواجده اليوم بافتتاح البطولة، وأيضًا على دعمه للبطولة ولاتحاد الترايثلون، موضحًا أنه ليس جديدًا ولا غريبًا على وزير الرياضة هذا الدعم المعتاد.

وشهد وزير الشباب والرياضة حضور المرحلة الأولي من السباحة، على أن يتم متابعة المرحلتين المتبقين وهما الجري وركوب الدرجات.

جدير بالذكر أنه تقام على هامش البطولة دورة التحكيم الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون المستوى الأول، السيد/ مهدي منيف محاضر الاتحاد الدولي، وعدد من خبراء وكبار اللعبة في العالم.