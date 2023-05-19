الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

رئيس وزراء الجزائر: نطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى

جريدة الدستور

طالب رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ليس فقط من أجل وضع حد لتعنت الاحتلال، ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال.

وقال، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ32، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم: "إننا نثمن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في اليمن"، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود مع الأشقاء في الصومال وجيبوتي؛ للتعامل مع ظاهرة الجفاف بمنطقة القرن الإفريقي.

وتابع: "ندعو لتحرك سريع لحل الأزمة السودانية دون تدخلات خارجية"، داعيًا الأشقاء في السودان إلى تغليب مصلحة الوطن والاحتكام للحوار.

وأردف: "نعرب عن بوادر ارتياحنا للانفراجة التي حدثت من خلال التقارب مع تركيا وإيران، وخفض التوترات، مما يفتح آفاقًا رحبة للتعاون والشراكة، ويمهد لإحلال السلام في المنطقة وبعض الدول".

انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة

وانطلقت، قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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