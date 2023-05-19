8 مصابين إثر حريق مصنع حصير بلاستيك بالقليوبية

أُصيب 8 أشخاص في حريق مصنع ومخزن حصير بلاستيك أسفل عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة عزبة الأمير بمدينة الخصوص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع ومخزن للحصير البلاستيك بشارع يحيى عبدالرازق بالخصوص أسفل عقار مكون من 9 طوابق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع والمخزن يشغل الطابق الأول المكون من 9 طوابق ملك مصرى ، ن ، م 45 سنة مقيم بالخصوص وجارٍ فحص إجراءات التراخيص والإجراءات القانونية للمصنع والمخزن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.