الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان جدولى امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

الأزهر
الأزهر

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء عن جدولى امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال نصف العام الدراسى الثانى ونهاية العام، وتبدأ اعتبارا من غد السبت.

وأوضحت المنطقة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ غدا السبت بامتحان القرآن الكريم لمدة ساعتين، ويوم الأحد امتحان مادتى التربية الإسلامية والعلوم لمدة ساعة ونصف لكل مادة ، يوم الإثنين امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، يوم الثلاثاء امتحان مادتى الرياضيات لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف، يوم الأربعاء امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى لمدة ساعة ونصف لكل مادة، ويوم الخميس تنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالامتحان في مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع لمدة ساعتين لكل مادة.

وأضافت أن امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ أيضا يوم غد السبت بامتحان مادتى الفقه واللغة العربية (ورقة أولى في النحو والصرف) ولمدة ساعتين لكل مادة، يوم الأحد امتحان مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية لمدة ساعتين لكل مادة، يوم الإثنين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) لمدة ساعتين ونصف والهندسة لمدة ساعتين، يوم الثلاثاء امتحان مادتى أصول الدين (ورقة أولى في التفسير والحديث) والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة، يوم الأربعاء امتحان مادتى أصول الدين (ورقة ثانية في التوحيد والسيرة) والعلوم لمدة ساعتين لكل مادة، يوم الخميس امتحان مواد الجبر لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف والحاسب الآلي لمدة ساعتين، ويوم السبت تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالامتحان في مادتي اللغة الأجنبية لمدة ساعتين ونصف والمستوى الرفيع لمدة ساعتين.

الاعلان عن جدولي امتحانات الشهادتين الابتدائية الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأزهرية غدا السبت بشمال سيناء الاعلان عن جدولي امتحانات الشهادتين امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا السبت بشمال سيناء المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء

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