رئيس هيئة الإصلاح الزراعى يتفقد أعمال توريد القمح بالبحيرة (صور)

تفقد الدكتور حسن فولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، عمليات توريد القمح بشونة الأبعادية بدمنهور، وصوامع غربال، وجمعية الإصلاح الزراعي المحلية بدنشال الزراعية، كما تابع حصاد المحصول بأحد الحقول بمركز دمنهور.

جاء ذلك بحضور المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس موفق ساري المشرف العام على توريد القمح بالبحيرة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، والمهندس كامل غانم مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمحاسب زهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والعديد من قيادات الإصلاح الزراعي بالوزارة والبحيرة.

- توريد 201490 طن قمح في البحيرة حتى الآن



وقال مدير هيئة الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، خلال جولته، إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 335.830 فدان من إجمالي مساحة أراضي الائتمان والإصلاح الزراعي والنوبارية بمحافظة البحيرة، لافتًا إلى أن كميات توريد القمح من هذه المساحات بلغت 201490.463 طن، من إجمالي كميات المحافظة المستهدفة والتي تقدر 453.551 طن.

وأوضح مدير هيئة الإصلاح الزراعي أنه تم المرور على الصوامع التابعة لشركة مطاحن البحيرة لمتابعة عملية استلام القمح، حيث إن السعة التخزينية 30 ألف طن وتلاحظ الإقبال الشديد من المزارعين فى عملية التوريد، وكذلك تم المرور على شونة الأبعادية بمركز دمنهور والتي تقدر سعتها التخزينية 60 ألف طن، وشملت الجولة التفقدية المرور على جمعية دنشال للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية صرف الأسمدة.

كما تفقد مشروع تربية الدواجن وتابع المخازن وتأكد من توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمده وبذور لمنتفعي الإصلاح الزراعي وصرف الأسمدة طبقًا للتعليمات، وقد قام المهندس وليد محمد بدر مدير منطقة الأبعادية للإصلاح الزراعي، وفى نهاية المرور، اجتمع مع مسئولى قطاع الزراعة بالبحيرة، وشكرهم على مجهودهم فى متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشون والصوامع.

وأوضح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830 فدانًا، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، لافتًا إلى أن لجان الاستلام تتكون برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان موسعة لاستلام الأقماح المحلية الموردة فى 30 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة.

وقال المهندس كامل غانم مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، إن زيارة مديرية البحيرة للإصلاح الزراعي تأتى فى إطار السياسة العامة للدولة بضرورة المتابعة المستمرة على المديريات للوقوف على عملية توريد محصول القمح، فى إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد القمح، وذلك برئاسة الدكتور حسن فولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والقيادات التنفيذية بالهيئة، المهندس محمد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، والمحاسب زهير محمود ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس محمد إبراهيم عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية، والمهندس إيهاب فؤاد مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة، المهندس محمد عامر مدير عام المكافحة والمكتب الفني بالهيئة، والمهندس ناصر قلج مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية، والمهندس محمد سعد مختار مدير عام التعاون بالإصلاح الزراعي بالبحيرة.

وعلى هامش الاجتماع قام الدكتور "فولى" بتكريم المهندس رمضان عبدالحكيم مدير جمعية طلعت التابعة لمنطقة جبارس وذلك لتفانيه وإخلاصه بالعمل حيث تم التعدي عليه وهو يقوم بواجبه الوطني بمنع أحد المنتفعين بالتعدي على الرقعة الزراعية التابعة بزمام الجمعية، ثم قام سيادته بجولة تفقدية لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالبحيرة، ثم التقى بأحد أهالينا البسطاء أثناء دراس القمح بجمعية دنشال التابع لمنطقة الأبعادية ليدعمه، وقال له إنك في قلب وعقل الدولة كونك أحد جنود مصر الخضراء وذلك إيمانًا من سيادته بأن هذا المناضل مسئول عن ملف الأمن الغذائي.