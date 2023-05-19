مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية مستقبل قطاع الدواء.. الأحد

يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصحة والسكان، ومكاتب لـكـان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصحة والسكان بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى).

وأكد تقرير اللجنة، حول الملامح الأساسية لسوق الدواء فى الشرق الأوسط وعالميًا، أن صناعة الدواء فى مصر بدأت منذ عام 1939 بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية وتعتبر مصر من أكبر منتجي الأدوية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ورابع سوق جاذب للأدوية في أفريقيا.

وأضاف التقرير أن مصر أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار في قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وتتبع صناعة الدواء المصرى مواصفات ممارسة التصنيع الجيد C-GMP الخاصة بمنظمة الصحة العالمية WHO، وقد تمت مراجعة بعض المصانع القائمة واعتمادها من قبل السلطات الصحية فى دول مجلس التعاون الخليجى GCC هيئة الغذاء والدواء السعودي، والعديد من السلطات الصحية الأخرى، وحصلت بعض المصانع على شهادات EMA الأوروبية وWHO prequalification وهي المعايير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأكد التقرير أن الأدوية المصرية تتميز بأسعارها المناسبة والجودة العالية لتتناسب مع مختلف فئات المرضى وتتميز صناعة الأدوية فى مصر بانخفاض تكاليف العمالة ووجود عدد كبير من الصيادلة المهرة لافتا إلى أن عدد المصانع المنتجة للدواء فى مصر حوالى 170 مصنعًا مرخصًا وعدد المصانع المنتجة للدواء وتحت الإنشاء طبقًا للقائمة الموجودة بغرفة صناعة الدواء حوالي 254 مصنعًا.