الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

ووفقًا للخريطة، هناك أربع مناطق في غرب أوكرانيا لم يتم تأثيرها بحالة الاستنفار.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مناطق تشيرنيهيف، كييف، وخميلنيتسكي.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

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