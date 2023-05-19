الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرج عامر: الأهلى سيتوج بدورى أبطال أفريقيا

الأهلى
الأهلى

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن أداء السوداني أطهر الطاهر لاعب الفريق السابق والهلال السوداني الحالي، مؤكدا على استحالة عودته مرة أخرى.

 

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية بشأن ما يحدث داخل نادي الزمالك " أتمنى أن يكون الزمالك في مكانة أفضل من ذلك بكثير، فالفريق الأبيض له تاريخ عريق ولديه جماهير على مستوى العالم العربي أجمع".

 

وتطرق للحديث عن الأهلي قائلا " الأهلي سيتوج بدوري أبطال أفريقيا، أعتبر أن النهائي الحقيقي هي المباراة الأولى في القاهرة، وأتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري كبير والاستاد يمتليء عن آخره".

 

وحسم مصير أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة قائلا " أحمد سامي مستمر مع سموحة، ومستحيل أن أعيد أطهر الطاهر إلى الفريق مرة أخرى فهو لم يقدم المنتظر معنا".

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