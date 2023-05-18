الحوار الوطني.. إيهاب الطماوي: كافة الآراء ستكون محل تقدير واحترام

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جميع القضايا المطروحة على لجنة الأحزاب السياسية لها أهميتها وهي القضايا الرئيسية مثل:

1- دعم وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن الاستماع والمناقشة لكافة الآراء حول تلك القضايا -وفقا لأيديولوجية كل حزب سياسي-ستكون (محل تقدير واحترام).

وأكد الطماوي أن اللجنة ستستمع بإنصات كامل لكل الرؤى والأطروحات من ممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والمختصين والمهتمين ومن مقدمي المقترحات.

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية إلى أن نتائج الحوار، سيحددها المتحاورين أنفسهم من خلال المناقشات، مؤكدا (لا يوجد تصويت) والهدف هو البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لآفاق جديدة تدعم التعددية الحزبية والسياسية التي أقرها دستور مصر 2014 في مادته الخامسة.