الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ينتظر عشاق كرة القدم مبارياتها بفارغ الصبر في ظل البطولات المختلفة، لذلك زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير تجدون مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بمنافساتها.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي 

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على  bein sports hd.
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك والهلال 
الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على  ssc sports hd.
 

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مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية والقنوات الناقلة
 

الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي الساعة  10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

قادش وبلد الوليد الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو ومونزا الساعة  9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج وفولفسبورج  9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على dubai sports hd.
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

ليون وموناكو الساعة  10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.

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