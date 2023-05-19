ينتظر عشاق كرة القدم مبارياتها بفارغ الصبر في ظل البطولات المختلفة، لذلك زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير تجدون مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بمنافساتها.



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك والهلال

الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ssc sports hd.



مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية والقنوات الناقلة



الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



قادش وبلد الوليد الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو ومونزا الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج وفولفسبورج 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على dubai sports hd.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ليون وموناكو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.