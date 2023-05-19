مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم مبارياتها بفارغ الصبر في ظل البطولات المختلفة، لذلك زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير تجدون مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بمنافساتها.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي
الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك والهلال
الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ssc sports hd.
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية والقنوات الناقلة
الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قادش وبلد الوليد الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو ومونزا الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على abu dhabi sports hd.
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فرايبورج وفولفسبورج 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على dubai sports hd.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليون وموناكو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على bein sports hd.