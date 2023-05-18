في بيان رسمي.. الترجي يكشف موعد ومكان بيع تذاكر مباراة الأهلي

أصدر نادي الترجي التونسي، بيانًا رسميًا لجماهيره المتواجدة بالقاهرة لحضور مباراة الفريق أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي في العاشرة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة في رادس.

وكشف البيان الذي أصدره النادي التونسي، مكان بيع تذاكر مباراة الأهلي لمساعدة جماهيره المتواجدة في القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وأشار البيان إلى قيمة سعر التذكرة والتي تبلغ قيمتها 300 جنيه مصري.

وكان الترجي قد حُرم من جماهيره التي لم تتواجد في مباراة الذهاب على ملعب رادس بسبب معاقبة الكاف للفريق التونسي بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة شبيبة القبائل بالدور ربع النهائي.