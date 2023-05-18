هناك العديد من الوصفات المختلفة لصوص الشكولاتة اللذيذ، والذي زاد البحث عن طريقة تحضيره مؤخرًا.

وفي السطور التالية نرصد أنواعه وطرق تحضيرها.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة للحلويات الشرقية والغربية

صوص الشوكولاتة الكثيف:

يحتاج هذا الصوص إلى نصف كوب من بودرة الكاكاو، ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، خمسون جراماً من الزبدة، أربع ملاعق كبيرة من السكر، ونصف كوب من الماء. تخلط المكونات مع بعضها في وعاء صغير، ثم توضع على نار هادئة حتى تغلي، حيث يمكن استخدام هذا الصوص لتزيين الكيك والحلويات.

صوص الشوكولاتة الساخنة:

يحتاج هذا الصوص إلى 400 جرام من الشوكولاتة الخام المقطعة، كوب ونصف من الكريمة، كوب من القشطة، نصف كوب من السكر البني، ربع كوب من مسحوق الكاكاو، ملعقتان كبيرتان من الزبدة، ملعقة كبيرة من العسل، نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، عود قرفة، ومارشميلو وفواكه للتقديم.

تسخن القشطة والقرفة والفانيلا والكريمة في قِدر على نار هادئة حتى تغلي، ثم تضاف إليها باقي المكونات وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة، حيث يقدم هذا الصوص مع المارشميلو وقطع الفواكه.

صلصة الشوكولاتة: يحتاج هذا الصوص إلى كوب من كريمة الخفق أو الطهي، كوب وربع من قطع الشوكولاتة، وملعقة صغيرة فانيلا.

تسخن الكريمة في وعاء على نار هادئه دون أن تغليها، ثم تسكب على قطع الشوكولاتة دون خلط أو تحريك. بعد مرور عدة دقائق، تخلط المزيج مع إضافة الفانيلا، يستخدم هذا الصوص بعد أن يبرد تماماً.

طريقة عمل الشربات للحلويات

الشربات هي من السوائل الحلوة التي تستخدم لتغميس أو تزيين الحلويات، وتعطيها نكهة ورطوبة مميزة. هناك العديد من الطرق لتحضير الشربات.

الشربات بماء الورد:

يحتاج هذا الشربات إلى كأس ونصف من السكر، نصف كأس من الماء، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبضع قطرات من ماء الورد.

تخلط المكونات مع بعضها في قدر على نار متوسطة حتى تغلي وتصبح لزجة، ثم تترك جانباً حتى تبرد. يستخدم هذا الشربات مع حلويات مثل ليالي لبنان.

الشربات التقليدي:

يحتاج هذا الشربات إلى كأسين من السكر، كأس من الماء، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

توضع المكونات في قدر على نار متوسطة حتى تغلي وتصبح لزجة، ثم تترك جانباً حتى تبرد، يستخدم هذا الشربات مع حلويات مثل الكنافة أو البقلاوة أو الهريسة.

الشربات للحلويات الثقيل بالقوام المثالي:

يحتاج هذا الشربات إلى كيلو من السكر، 4 أكواب من الماء، ربع كوب من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من ماء زهر البرتقال.

تذاب المكونات في قدر على نار عالية حتى تغلي، ثم تخفض درجة الحرارة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تصبح سميكة. يستخدم هذا الشربات مع حلويات مثل قطايف أو بسبوسة أو كنافة.