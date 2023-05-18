طريقة عمل المبكبكة باللحمة.. أشهر الأكلات الليبية وشمال إفريقيا

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة للوجبات، من أجل التجديد والتغير في تقديم الطعام لأفراد الأسرة، ومؤخرًا زاد البحث عن طريقة عمل المبكبكة، أشهر الأكلات العربية.

المبكبكة هي واحدة من أشهى الأكلات الليبية والأشهر بين الشعب الليبي، حيث انتقلت لعدد من البلدان العربية الأخرى خاصة إلى مصر لسرعة تنفيذها ومذاقها المميز فضلًا عن كونها وجبة سريعة غنية بالفوائد الغذائية، حيث تتكون من مكرونة ولحم وصلصة طماطم وخضروات وبهارات، تُقدم ساخنة وتزين بالبقدونس.

مكونات المبكبكة:

½ كيلو جرام لحم، مقطّع مكعبات صغيرة.

½ كيلو جرام مكرونة.

2 حبة بطاطا متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

قرن فلفل حار.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

½1 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصلة طماطم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة فلفل أسود.

6 أكواب ماء.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات تحضير المبكبكة باللحمة:

في البداية سخّن الزيت والزبدة في قدر كبير على النار بدرجة حرارة متوسطة. أضف اللحم والفلفل، وقلبهم مدّة 5 دقائق. أضف البصل، وقلّبه مع اللحم حتى يذبل، ثم أضف الثوم.

أضف عصير الطماطم والكاري والزنجبيل والبهارات المشكلة وصلصة الطماطم. قلبهم معًا جيدًا، ثم أضف الماء، واتركهم على النار لينضج اللحم.

أضف البطاطس والمكرونة والفلفل الأسود والملح، وقلبهم قليلًا، غطِّ القدر، واتركه على نار بدرجة حرارة منخفضة لتنضج المكونات، وزّعها في أطباق للتقديم، وتزين بأوراق البقدونس، قدّم المبكبكة باللحمة ساخنة.

كما يوجد طرق مختلفة لعمل المبكبكة، بحسب نوع اللحم أو الخضروات أو البهارات المستخدمة. بعض الطرق المختلفة هي المبكبكة الليبية باللحمة والتي تتكون من مكرونة ولحم وصلصة طماطم وفلفل حار وحمص وبطاطس وحلبة وبهارات متنوعة.

المبكبكة بالفراخ، وتتكون من مكرونة وفراخ مسلوقة وصلصة طماطم وفلفل حار وثوم وزيت زيتون وبهارات متنوعة.

المبكبكة بالخضروات، والتي تتكون من مكرونة وصلصة طماطم وفلفل حار وثوم وزيت زيتون وخضروات مثل الجزر والبازلاء والذرة والقرنبيط.