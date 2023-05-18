كتب تحت الطبع.. "لماذا يبكي الآباء في الليل" للكاتب كوامي ألكسندر

أطلق الكاتب كوامي ألكسندر، الحاصل على ميدالية Newbery، هذه المذكرات غير التقليدية من الرسائل وقصائد الحب والوصفات العائلية في كتابه الصادر حديثًا "لماذا يبكي الآباء في الليل؟" Why Fathers Cry at Night؟، الذي من المقرر طرحه في المكتبات يوم 23 مايو من الشهر الجاري.

ووفقًا لمجلة TIME، يشير الكاتب إلى "هذه ليست مذكرات غير تقليدية، هذه مجرد صور لرجل يتعلم الحب، مرة أخرى" ويتتبع كتابه Why Fathers Cry at Night تجربة الكاتب مع الحب، بداية من زواج والديه منذ زمن بعيد، ومن ثم زواجه، إلى علاقاته الأكثر أهمية، تلك التي تربطه ببناته، ويتخللها وصفاتهم مثل، كعكة عائلية، واللفائف الساخنة بالزبدة، والدجاج المقلي، وغيرهم من الوصفات الدافة التي تضيف ثراء وعمق إلى ذكرياته.

تضم هذه المذكرات من كوامي ألكسندر، المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز والحاصل على ميدالية Newbery، على عدد من قصائد الشعر والرسائل والوصفات وغيرها من الأعمال الفنية الشخصية التي تقدم نظرة حميمة إلى حياته مع أحباءه الذين شارك معهم هذه الأشياء.

ومن أجواء الكتاب

يأخذنا الكاتب من خلال قصص والديه، منذ بداية كونهما عروسين محرجين في صيف شيكاجو اللزج عام 1967، إلى الطرق المربكة أحيانًا، التي أظهروا بها حبهم لبعضهم البعض، ويستكشف علاقاته الخاصة والصعوبات التي يواجهها كأب متزوج حديثًا، وعدم استقرار زواجه المبكر، كما يحاول ألكسندر التعامل مع أزمة زواجه، والحزن على وفاة والدته مؤخرًا، من خلال تعلم كيفية إتقان طبق الدجاج المقلي الشهير، بقلب مفتوح، ينسج ألكسندر، ذكريات ماضيه معًا لمحاولة فهم حبه الأكبر لـ بناته.

فمن خلال الذكريات الحميمة، والوصفات العائلية، وقصائد الحب، والرسائل الشخصية، يلهم هذا الكتاب: لماذا يبكي الآباء في الليل؟ الشجاعة والضعف لكل قارئ عانى من الشغف المتهور، والحسرة، والفشل، والفرح التي تحدد ويلات الحب وعجائبه.

كوامي ألكساندر

هو شاعر ومعلم ومنتج والمؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، من خلال 39 كتابًا له، منهم لماذا يبكي الآباء في الليل؟ قصة أمريكية، باب اللاعودة، وغيرهم من الأعمال التي توصلت للقائمة القصيرة لميدالية كارنيجي البريطانية المرموقة.