تضاعف مخصصات دعم الحماية الاجتماعية لـ 800 % خلال 9 سنوات (إنفوجراف)

تسعى الدولة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والذين يحتاجون الدعم وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية.

وبالفعل تقدم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الدعم وكفالة حقوق الأطفال الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وعليه فقد ارتفع الدعم النقدى من 3.6 مليار الى 31 مليار جنيه وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية أيضا زيادة موازنة الإسكان الاجتماعى بنسبة 400% والتأمينات الاجتماعية بنسبة 120%.

ارتفاع عدد المستفيدين

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد مستفيدي برنامج تكافل وصل إلى ما يقرب من 2 مليون و800 مستفيد حتى 15 مايو 2023.

أما عن عدد مستفيدي برنامج كرامة وصل إلى ما يقرب من مليون و800 مستفيد حتى 15 مايو 2023، وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وارتفع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد في عام 2021، بزيادة تصل إلى 120%، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014، إلى 19 مليار جنيه عام 2021، بزيادة قدرها 500%.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت على زيادة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2023/2024 بما يقرب من 800 مرة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بدءً من شهر إبريل الماضي، لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبًا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة ".