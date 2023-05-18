الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيتر جران: كتابات كرومر ومفاهيمها جذّرت نظرة الغرب السائدة

بيتر جران،
بيتر جران،

احتفى المركز القومي للترجمة بإطلاق حفل الطبعة الأولى من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة"، وذلك بحضور مؤلفه الكاتب الشهير بيتر جران، بحضور المترجمة سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الدكتور عاصم دسوقي، وبحضور الدكتور كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة.

وقال الكاتب الأمريكي بيتر جران: إن كتابه "الاستشراق هيمنة مستمرة" يعد بمثابة خطوة جديدة له في نقد الاستشراق فقد سبقه بكتاب "صعود أهل النفوذ.. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث"، الذي جاء ليؤكد على تلك العلاقة الوطيدة بين الامبريالية والراسمالية العالمية والاستشراق.

ولفت "جران" إلى أن كتابات كرومر "مصر الحديثة، الاستعمار القديم والحديث" عن مصر يعتبر من الكتابات الاستشراقية المؤسسة لنظرة الغرب تجاه المصريين وفي نفس الوقت يستقطب الناس للتبشر وهو ينشد نوعا من أنواع الاندماج، وفي نفس الوقت يتحدث عن مصر الملكية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

ومن ضمن الأشياء التى جاء من أجلها هذا الكتاب أنه ينتقد تلك الأفكار المستمرة  لكرومر التى تتبناها الكتابات التاريخية الاستشراقية المعاصرة، على مستوى المفاهيم والنظريات الأفكار، والتى ترى أن مصر في حالة جمود وتعتمد على الغرب، والباحث الأمريكي عندما يأتي إلى هنا يعتقد أن الغرب هو قادر على كتابة التاريخ.

ولفت جران إلى أن التيار النقدي عليه أن يفرق في الحديث عن مصر والآخر، ونموذج أن الأمريكان يرون مصر ليست بلدا، فعليه أن التحديث والتنمية يأتيان من هناك وهي نظرة  كرومر التي ورثها الأمريكان عن مصر.

المركزالقومي للترجمة الاستشراق هيمنة مستمرة الكاتب الشهير بيتر جران المترجمة سحر توفيق الدكتور كرمة سامي

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