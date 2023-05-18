الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى الشهابى: الهوية الوطنية فى خطر بسبب وسائل التواصل الحديثة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الهوية الوطنية والنسيج الوطني الواحد مكّن الشعب المصري من مقاومة كل المخططات التي حاولت النّيل من الهوية الوطنية.

أضاف الشهابي، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني أن الهوية الوطنية تكوّنت لدى الشعب المصري عبر آلاف السنين، وهناك مخططات للنيل منها بدأت منذ 1973.

وتابع أن الهوية مكّنت الشعب من تحويل هزيمة 1967 لانتصار عظيم في 1973، لذلك منذ هذا التاريخ وهناك محاولات للنيل من الهوية المصرية.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن هناك هجمة على الهوية الوطنية عبر أدوات التواصل الحديث، لذلك لا بدّ من مواجهة هذه الهجمة من خلال والإعلام ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة أيضًا.

ناجي الشهابي حزب الجيل الهوية الوطنية

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