1.3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا بجمارك القاهرة الجوية أبريل الماضى

أفرجت الإدارة المركزية المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة، خلال شهر أبريل 2023 الماضي، عن 19920 شهادة جمركية وارد نهائي وبريد، و46000 نموذج CN لبضائع متنوعة، منها مستلزمات إنتاج وأجهزة كهربائية وأدوية ومستلزمات طبية وملابس وهواتف وغيرها.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالي مليار و318 مليونا و345 ألف جنيه، تحصيل غرامات ومخالفات جمركية بمعرفة إدارة حركة البضائع بمبلغ ٣ ملايين و ٩٣٨ ألف جنيه.

وخلال شهر أبريل الماضي، قامت الإدارة المركزية المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة بتصدير مشمول عدد ٥٠٢٦ شهادة صادر تحت الأنظمة الجمركية المختلفة نهائي، سماح مؤقت، دروباك، وغيرها، لبضائع متنوعة منها الخضروات والفواكه والملابس والأدوية والأسماك والحيوانات الحية، وتم تحصيل رسم صادر بمبلغ ١٥٨ ألفا و٥٠٠ جنيه.