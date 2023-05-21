الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على كنيسة المغيثة التي سكنها 7 من باباوات مصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق إليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والاخوية الي الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة الرابعة من محطات تنقل المقر الباباوي والتي جاءت في كنيسة السيدة العذراء المغيثة بحارة الروم وذلك خلال السنوات 1660- 1799.

وقالت الكنيسة القبطية عبر موقعها إن في عصر البابا متاؤس الرابع البطريرك 102 ( 1660-  1675  م) تم نقل الكرسي البابوي إلي كنيسة السيدة العذراء حارة الروم  ؛وهي كنيسة آثرية تقع في منطقة الغورية بالدرب الأحمر؛ وعنها قال العلامة المقريزي في خططه ”هي كنيسة تعرف بالمغيثة بحارة الروم القاهرة علي اسم  السيدة مريم” ؛ ولقد لقبت (بالمغيثة Relife ) تبركا بالسيدة العذراء التي تنجي وتغيث كل من كان في شدة ويلجأ إليها طالبا صلواتها وشفاعتها".

وعن الباباوات الذين أداروا الكنيسة من داخلها فهم:

البابا متاؤس الرابع البطريرك 102 ( 1661- 1675 م)
البابا يؤانس السادس عشر البطريرك  103 (1676- 1718  م)
البابا بطرس السادس البطريرك  104( 1718-  1726 م)
البابا  يؤانس السابع عشر البطريرك  105 (1727- 1745 م )
البابا مرقس السابع البطريرك  106 ( 1745- 1769 م )
البابا يؤانس الثامن عشر البطريرك  107 ( 1769- 1796 م )
البابا مرقس الثامن البطريرك  108 ( 1796-  1809 م)

 

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