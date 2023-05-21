22 بطريركا أداروا الكنيسة من حارة زويلة.. تعرف على كنيسة العذراء التي كانت مقرا باباويا

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق إليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والأخوية إلى الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة الثالثة من محطات المقر الباباوي والتي كانت في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وذلك خلال السنوات (1320- 1660 م).



وقالت الكنيسة القبطية عبر موقعها، إنه في عصر البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1300- 1320 م) تم نقل الكرسي البابوي من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة التي تأسست عام 350م وعنها قال العلامة المقريزي (كنيسة عظيمة عند النصاري اليعاقبة ؛ وهي على اسم ”السيدة العذراء” كما قال عنها علي باشا مبارك في خططه “نقلا عن أبو المكارم” إنه كان بحارة زويلة كنيسة عظمى جدابها من الأبنية المشيدة والأحجبة المطعمة بالعاج والآبنوس والتصاوير والنقوش المذهبة من عمل الصناع والمصورين المصريين الأقباط وكان في هذه الحارة كنيسة أخري غاية في اللطف وكان من عادة قسوس الكنيسة الكبري ان يحتفلوا رسميا ثلاث مرات في كل سنة:

الأولى: يوم أحد الشعانين وهو الأحد الذي قبل عيد الفصح

والثانية: ثالث يوم من عيد الفصح

والثالثة: يوم عيد الصليب وهو اليوم السابع عشر من شهر توت

وذلك أنهم كانوا بعد إقامة الصلاة الاحتفالية يخرجون من الكنيسة بالملابس الرسمية حاملين صحف الانجيل وتتقدمهم المباخر والصلبان وأغصان الزيتون والشموع الموقدة إلى خارج الدرب ويقرأون الإنجيل ويرتلون ويهللون ويدعون للخليفة ووزيره؛ ثم يعودون إليها فيكملون نهارهم وينصرفون ”أما المؤرخ الإنجليزي بتلر فقال عنها (هي بلا شك أقدم كنيسة في مدينة القاهرة وهي تقع على مسافة 14 قدما تحت مستوي المباني المجاورة حاليا – وهذا يبرهن ما فيه الكفاية علي أنها أثرية ؛أما طولها فيبلغ حوالي 60 قدما ؛ ولقد أشار بتلر في كتابه إلي “الأيقونة العجائبية ” وهي تمثل السيدة العذراء حاملة السيد للسيد المسيح في منظر نصفي بين فروع شجرة تنبع من ظهر يسي وحولها الأنبياء داخل دوائر

وعن البطاركة الذين أداروا الكنيسة من داخلها فهم:

البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1301- 1320 م )

البابا يؤانس التاسع البطريرك 81 (1320- 1327 م )

البابا بنيامين الثاني البطريرك 82 (1327- 1339 م)

البابا بطرس الخامس البطريرك 83 (1340- 1348 م )

البابا مرقس الرابع البطريرك 84 ( 1349- 1363 م )

البابا يؤانس العاشر البطريرك 85 (1363- 1369 م)

البابا غبريال الرابع البطريرك 86 ( 1370 – 1378 م )

البابا متاؤس الأول البطريرك 87 (1378- 1409 م)

البابا غبريال الخامس البطريرك 88 ( 1409 – 1427 م)

البابا يؤانس الحادي عشر البطريرك 89 (1427- 1452 م )

البابا متاؤس الثاني البطريرك 90 ( 1453- 1466 م)

البابا غبريال السادس البطريرك 91( 1466- 1475 م)

البابا ميخائيل الثالث البطريرك 92 ( 1476- 1477 م)

البابا يؤانس الثاني عشر البطريرك 93 ( 1479- 1483 م)

البابا يؤانس الثالث عشر البطريرك 94 (1483- 1524 م)

البابا غبريال السابع البطريرك 95 ( 1525- 1570 م)

البابا يؤانس الرابع عشر البطريرك 96 ( 1571- 1585 م )

البابا غبريال الثامن البطريرك 97 ( 1585- 1603 م )

البابا مرقس الخامس البطريرك 98 (1603- 1619 م)

البابا يؤانس الخامس عشر البطريرك 99 ( 1621 – 1631 م)

البابا متاؤس الثالث البطريرك 100 ( 1631 – 1646 م )

البابا مرقس السادس البطريرك 101 ( 1646- 1656 م)