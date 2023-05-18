جوارديولا ينافس أرتيتا وإيمري على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري.

جوارديولا ينافس أرتيتا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

وينافس الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مواطنه ومساعده سابقًا ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ونجح جوارديولا في إعادة مانشستر سيتي إلى الطريق الصحيح، واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة.

كذلك تواجد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، ضمن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم، حيث قادهم للتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

1- بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

2- ميكيل أرتيتا (أرسنال).

3- أوناي إيمري (أستون فيلا).

4- إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد).

5- روبرتو دي زيربي (برايتون).

6- ماركو سيلفا (فولهام).