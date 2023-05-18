لو فاتك التريند|محمود حميدة: اللغة العربية تعاني من السخرية.. وكولر: الترجي فريق كبير

تصدرت مجموعة من الأخبار التريند اليوم الخميس، والتي تنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز هذه الأخبار نشرة "لو فاتك التريند".

- الفنان محمود حميدة: اللغة العربية تُعانى من سخرية وتنمر كبير

قال الفنان محمود حميدة، إن "غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي؛ كارثة كبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الهوية الوطنية للدولة وأبنائها".

https://www.dostor.org/4398837

"التضامن": أكثر من 25 مليون مشاهدة لمحتوى الوزارة على السوشيال ميديا

قال عصام شاهين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للإعلام الرقمي، إن الصفحة الخاصة بالوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نجحت فى الوصول إلى العديد من فئات المجتمع من خلال نشر فيديوهات وإنفوجرافات وفيديوجرافات لكافة برامج ومبادرات الوزارة بطريقة مبسطة.

كما خرجت من الشكل التقليدي الذي كان يضم البيانات فقط إلى التوعية بشكل أسهل يصل لكافة المواطنين، موضحا أن عدد المتابعين لصفحة الوزارة ارتفع من 67 ألف شخص إلى ما يقارب من 3 ملايين شخص.

https://www.dostor.org/4398925

- دورى أبطال إفريقيا| كولر: الترجى فريق كبير.. ولا نفكر فى نتيجة لقاء الذهاب

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجي التونسي بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثاني لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال.

https://www.dostor.org/4398869

- إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت الدائرة الأولى جنوب محكمة جنايات القاهرة بغرفة المشورة، إدراج 57 شخصًا أولهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وآخرهم ياسين محمد عبدالرحمن طباخ على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، طبقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 109 تابع أ في 17 مايو سنة 2023.

https://www.dostor.org/4398881

- الكرملين يؤكد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أكد الكرملين، اليوم الخميس، تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بعد ما وصفها بأنها "نتيجة مناسبة" لروسيا في المفاوضات بشأن تخفيف القيود على صادراتها الزراعية.

https://www.dostor.org/4398805

- وزيرة الثقافة تتفقد "أكاديمية روما".. وتوجه بإعداد موسم ثقافي وفني يليق باسم مصر

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مقر الأكاديمية المصرية للفنون بروما، في إطار زيارتها لإيطاليا، للمشاركة في افتتاح فعاليات الدورة 18 من "بينالي فينسيا الدولي للعمارة"، حيث تفقدت وزيرة الثقافة بصحبة السفير بسام راضي سفير مصر بروما والدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية، أقسام الأكاديمية، إلى جانب تفقدها "متحف كنوز توت عنخ آمون".

https://www.dostor.org/4398891

طلاب الثاني الثانوي بمدرسة أحمد زويل يشتكون من امتحان الكيمياء

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية في محافظة الجيزة من أداء امتحان نهاية العام في مادة الكمياء.

وقال خالد عبدالعال، طالب، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الكمياء كان متوسط، وإنما كان يضم العديد من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين والتي تحتاج لتفكير كبير جدًا، الأمر الذي جعله لا ينتهي من حل الامتحان بشكل كامل.

https://www.dostor.org/4398886